Киев, 2 марта, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Неудачная попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области привела к гораздо большим потерям среди спецназовцев ВСУ, чем думают в России. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — заявили в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, уточнили в Минобороны.

В Киеве признали ликвидацию элитного отряда ВСУ в Херсонской области. При этом точное количество погибших не называлось. Отмечалось лишь, что украинцы служили в 73-м морском центре специальных операций.