Одесса, Украина, 2 марта, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Взрывы в ночь на 2 марта звучали в некоторых районах Одессы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По информации СМИ, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Чуть позже после первого взрыва раздался и второй.

Также известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Сумской областях Украины, на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Энергодар. Один из взрывов прогремел рядом с администрацией города. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

На Украине ночью 2 марта взрывы были слышны в Харькове, об этом информировало «Общественное».

На купянском направлении Вооружённые силы РФ за неделю улучшили положение по переднему краю, отбили 30 контратак ВСУ. Потери ВСУ на южнодонецком направлении за неделю составили до 890 военнослужащих. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.