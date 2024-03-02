Москва, 2 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. По запросу бундесвера в соцсети Х заблокировали аккаунты, распространившие беседу немецких офицеров о возможном применении ракет Taurus для атаки на Крымский мост, это называется «заметанием следов». Об этом 2 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Это называется «заметать следы». Всё пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?» — написала дипломат в Telegram-канале, комментируя соответствующую публикацию немецкой газеты Bild.

Захарова добавила, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует немцев лишь о правах заграничного человека в России, Белоруссии и Китае, но только не об их собственных правах в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, по требованию бундесвера в соцсети Х заблокировали ряд аккаунтов, распространивших публикации записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост, написала газета Bild. Утверждается, что на подлинность записи указывает много факторов.

Минобороны Германии после первоначальной проверки записи разговора своих офицеров об атаке на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus признало, что она подлинная, говорится в журнале Der Spiegel. Оборонное ведомство исключило подделку записи с помощью искусственного интеллекта, военные были неосторожны при обсуждении, отметило издание. Виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала полную аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Германии, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Продолжительность беседы составила 38 минут. Разговор вёлся на немецком языке.