Берлин, 2 марта, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Минобороны Германии после первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus признало, что она подлинная. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Издание отметило, что оборонное ведомство исключило подделку записи с помощью искусственного интеллекта.

Первоначальный анализ записи показал, что офицеры были неосторожны при обсуждении. Так, виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

«Военные не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС», — написали авторы.

Пока нет официальных заявлений относительно того, кто стоит за всей этой ситуацией с обнародованием записи.

Как сообщало ИА Регнум, обнародованная в России запись предполагаемого разговора высокопоставленных военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для бундесвера. Об этом написала немецкая газета Bild.

По мнению авторов издания, «многое говорит о том, что запись является подлинной».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали четыре офицера.

Контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии.