Харьков, Украина, 2 марта, 2024, 01:26 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 марта взрывы были слышны в Харькове. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах или пострадавших не поступали.

В Харьковской области с 23:43 1 марта объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, заявил 1 марта губернатор региона Владимир Сальдо.

Бойцы группировки «Центр» 26 февраля подбили два американских танка Abrams на авдеевском направлении, сообщил 1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

Вооружённые силы России после освобождения Авдеевки освободили на минувшей неделе ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении.