Вашингтон, 2 марта, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Житель Украины годами продаёт в Великобританию ядовитое вещество. Предполагается, что яд мог стать причиной смерти по меньшей мере 130 человек. Об этом сообщила британская служба «Би-би-си».

samequizy.pl Яд

По информации издания, поставщиком отравы оказался киевлянин Леонид Закутенко. Украинец предлагал яд на сайте для потенциальных самоубийц и преступников.

Отмечается, что это химическое вещество можно легально продавать в Британии, но только компаниям, использующим его в целях, разрешенных законом. Реализовать яд частным покупателям запрещено.

Журналисты нашли Закутенко в Киеве и спросили, зачем он это делает. Мужчина всё отрицал. Однако позже корреспонденту под прикрытием, продавец признался, что отправляет в Англию по пять посылок в неделю. При этом свои действия он согласовывает с СБУ и ГУР.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 февраля рассказал, как полтора года назад его отравили опасным боевым химикатом рицином. По словам главы региона, это сделал человек, которому он доверял.

Россия считает целесообразным признать террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ), Вооружённые силы Украины (ВСУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 28 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.