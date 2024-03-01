Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Петербургский СКА 1 марта провёл матч на своём льду с нижегородским «Торпедо» и проиграл со счетом 2:5 (2:1, 1:1, 2:0) в стартовом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ.

Prvadm.ru Хоккей

У армейцев шайбы забросили Василий Глотов и Сергей Толчинский.

В «Торпедо» по дублю оформили Сергей Гончарук и Василий Атанасов, один гол забил Владислав Фирстов.

Второй матч серии до четырёх побед команды проведут в Санкт‑Петербурге 3 марта.

На данный момент СКА на втором месте в Западной конференции, у них 95 баллов. «Торпедо» — седьмые с 75 баллами.

Как сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА 29 февраля одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 февраля определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Плей-офф КХЛ стартовал 29 февраля и продлится до четырёх побед. Завершится сезон 29 апреля.