Вашингтон, 1 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах Токио по отправке своих военных на Украину. Соответствующий вопрос к дипломату прозвучал от одного из журналистов в ходе пресс-конференции.

РИА Новости / Антон Денисов

«Что касается конкретно этого вопроса, я ничего не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны», — сказал Ямадзаки.

Он добавил, что, по конституции Японии, отправка войск за рубеж запрещена.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители некоторых стран Евросоюза заявили об отсутствии таких планов. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, инициативу Макрона никто не поддержал.

Обозреватель ИА Регнум Евгения Кондакова считает, что Макрон, вероятно, не собирается перебрасывать войска на Украину, а просто хочет показать себя решительным и смелым лидером, которому мешают воплотить озвученные планы несговорчивые партнёры по ЕС и НАТО. Попросту говоря, Макрон решил попиариться на украинской теме и проверить реакцию европейской общественности: насколько вообще приемлем такой вариант, отметила автор.