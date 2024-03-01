Грозный, 1 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Командир отряда спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию бойцы спецоперации услышали твёрдость в постановке задач и гарантии того, что их и их семьи не оставят со своими пробелами.

РИА Новости

Чеченский командир подчеркнул, что для тех людей, которые находятся на передовой, важна твёрдость верховного главнокомандующего в постановке задач, готовность его идти до конца, до победы.

«Это было, наверное, самое социальное послание. Очень много программ, очень большие суммы денег, которые выделяются именно на социальные программы, в том числе для бойцов СВО. Кто-то может погибнуть, кто-то может получить какие-то увечья. Бойцы от президента получили чёткие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами», — сказал Апты Алаудинов.

Путин в своём послании, по мнению командира спецназа, обозначил, кто может заложить в будущем фундамент, на котором будет строиться государство, имея ввиду тех, кто сегодня на передовой, отдаёт свои жизни за идею, за свою страну.

«Они никогда в жизни не предадут, не продадут свою честь, совесть завтра, когда они окажутся в другой стези», — заверил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, послание президента России в целом стало комплексным программным заявлением, которое будет отражено в дальнейших указах. Таким мнением поделился научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе прямого эфира программы в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В своём послании Федеральному собранию президент призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.

Также глава государства отметил, что героям спецоперации, проявившим себя в тылу и в зоне боевых действий на Украине, можно в будущем передать и доверить Россию. Именно они должны занять ведущие позиции в руководстве регионами, предприятиями и проектами.