Москва, 1 марта, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Россия и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Российская сторона выражает надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие, добавили в ведомстве.

«Российская сторона готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, утвержденную решениями саммитов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 29 февраля начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

Лидер Палестины Махмуд Аббас посетит Москву после президентских выборов в России, сообщил 29 февраля глава делегации движения ФАТХ, член палестинского законодательного совета Аззам аль-Ахмед.

22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин подтвердил приглашение своему палестинскому коллеге посетить Россию во взаимоприемлемые сроки. Также стороны обсудили вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.