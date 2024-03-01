Москва, 1 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в целом стало комплексным программным заявлением, которое будет отражено в дальнейших указах. Своим мнением 1 марта поделился научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе прямого эфира программы в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Послание целостно и системно отражает программу Владимира Путина. В целом, это комплексное программное заявление, которое будет отражено в майских указах 7 мая —целевых ориентирах для правительства и регионов», — пояснил эксперт.

Он добавил, что из перспективных тем повестки больше всего будут обсуждаться инициативы, выдвинутые президентом в послании.

В дальнейшей повестке станут рассматриваться заявления других кандидатов и активности к Международному женскому дню, считает политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Владимир Путин выступил с посланием парламенту в Гостином дворе, его речь длилась 2 часа 6 минут. Президент, в частности, анонсировал запуск кадровой программы для участников СВО и пяти новых национальных проектов, рассказал о мерах поддержки семей, предложил внести изменения в процедуру ЕГЭ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал послание Путина самым квалифицированным прогнозом и планом развития страны. Выступление Путина в Гостином дворе можно воспринимать как предвыборную программу кандидата в президенты. У Путина было много содержательных и определяющих будущее посланий, добавил Песков.