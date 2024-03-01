Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. В университете «Сириус» состоялась презентация экипировки участников Всемирного фестиваля молодёжи от бренда «Береги», которую разработала молодая семейная пара.

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По словам Тараса и Татьяны Шарыга, создателей бренда, который изначально появился на Камчатке в 2013 году, участие в фестивале дало им возможность осуществить свою мечту — сказать большому количеству людей о важности сохранения природы и всего человеческого.

Как отметил Тарас Шарыга, идеологическая направленность фестиваля совпадает с посылом бренда, одежда которого строится по принципу отражения природных начал — бережное отношение к фауне, традициям, коммуникации между людьми. Вдохновением для создания экипировки участников фестиваля, по его словам, стали леса и воды океана. Цветовая гамма одежды для участников фестиваля, обслуживающего персонала и волонтёров, отражает цвета, в первую очередь, характеризующие природу: жёлтый, оранжевый, зелёный, синий, сиреневый.

«Очень классные ребята, которые являются создателями экипировки для разных клиентских групп, очень классная концепция, мы специально пошли по пути привлечения молодых, талантливых, классных ребят, которые создали свой бренд с нуля, создали его в России», — сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, слова которой приводит «РИА Новости».

По её словам, тема экологии напрямую сопряжена с просветительскими программами фестиваля, где придерживаются в том числе правил нулевого углеродного следа, в частности, используя биоразлагаемую посуду.

Как передавало ИА Регнум, на федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале примут около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни.

Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров. Ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира. Фестиваль соберёт талантливых и успешных молодых людей со всего мира, отметила ранее Разуваева.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.

С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов. Фестиваль организован Росмолодёжью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.