Москва, 1 марта, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам Qiwi-банка 880,3 млн рублей за два дня, сообщила 1 марта пресс-служба АСВ на своём сайте.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1 458 вкладчиков Киви-банка (АО) на сумму 880,3 млн рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по данному банку», — говорится в пресс-релизе.

Выплаты осуществляются через банк «Уралсиб», действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 21 февраля отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В банке назначена временная администрация, её функции возложены на АСВ.

После отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы Qiwi в Москве, а также платёжные сервисы группы, включая «Киви кошелёк». Прекратили работу и офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

1 марта, по данным СМИ, к доследственной проверке Qiwi-банка приступила ФСБ России в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём. Поводом для проверки стали, в числе прочего, участившиеся телефонные и IT-мошенничества со стороны находящихся на Украине злоумышленников.