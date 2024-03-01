Москва, 1 марта, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Минюст включил в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую, сообщила пресс-служба ведомства 1 марта.

РИА Новости/Евгения Новоженина

«Л. Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (движение запрещено в РФ — Прим. ред.), принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сообщила пресс-служба.

Также в реестр иноагентов внесены журналист Сергей Медведев, режиссёр Илья Хржановский, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года Минюст внёс в реестр иноагентов, в числе прочих, предпринимателя Олега Тинькова и правозащитника Олега Орлова, в январе 2024 года — писателя Бориса Акунина и эколога Евгению Чирикову.

28 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон запрещает гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Запрет распространяется на сайты, блоги и соцсети. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал ранее, комментируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в феврале 2024 года заявил, что позиция уехавших представителей шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия ВС РФ, может быть связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Эти представители надеются избежать наказания, но они показали свою неблагонадёжность и в случае появления в России ответят перед законом, сказал Бастрыкин.

Закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России вступил в силу в декабре 2022 года. Они обязаны сообщать о статусе своим работникам и органам публичной власти при обращении к ним для лоббирования интересов. Также закон обязывает иностранных агентов указывать статус на производимых ими материалах. Кроме того, им запрещено вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, в том числе преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.