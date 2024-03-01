Хельсинки, 1 марта, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Александр Стубб 1 марта принёс присягу и вступил в должность президента Финляндии, его инаугурацию транслировали в прямом эфире на финском телевидении.

Valtioneuvosto. fi

Новый президент произнёс торжественную речь в парламенте страны.

«Сейчас мы переживаем новую эпоху. В результате нашего военного союза и вступления в НАТО мы сделали последний шаг в западное сообщество ценностей, к которому Финляндская Республика по духу принадлежала на протяжении всей своей независимости. Эпоха после Холодной войны закончилась», — сказал он.

Стубб заявил, что приход нового периода истории, по его мнению, связан со спецоперацией России на Украине.

Как передавало ИА Регнум, кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Александр Стубб 11 февраля одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. По информации министерства юстиции страны, после подсчета 100% голосов Стубб набрал 51,6% голосов избирателей. Его соперник по второму туру бывший глава МИД Финляндии депутат Пекке Хаависто получил 48,4% голосов.

Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса, отмечали ранее обозреватели ИА Регнум. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с Россией, пока российские войска «находятся на Украине», и поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для оказания помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов в Финляндии, ранее заявил: Россия сохраняет надежду, что новый глава страны будет сбалансировано относиться к теме российско-финляндских отношений. Также представитель Кремля отметил, что в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, напомнив, что Хельсинки полностью присоединился к антироссийским санкциям.