Москва, 1 марта, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

Шарифулин Валерий/ТАСС

На вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?» 77,3% опрошенных ответили утвердительно, не одобряют деятельность главы государства 14,5% респондентов.

На вопрос «Вы доверяете или не доверяете президенту России?» 79,6% респондентов ответили, что доверят, а 16,7% — что не доверяют.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам опроса, ранее проведённого ФОМ, Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80% граждан.

Опрос «ФОМнибус» был проведён с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Респонденты отвечали на вопросы — «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?», а также «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?». Опрос был проведён в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Ранее сообщалось, что президент России по результатам опроса портала World of Statistics возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения среди граждан своих стран. Президент США Джо Байден расположился на 13-м месте с результатом 37%. Меньше всего поддерживают своего лидера в Японии: работу премьера Фумио Кисиды одобряют лишь 18% граждан.