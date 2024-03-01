Москва, 1 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Банк России рассматривает введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, однако задействуют пока только два из них. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев.

РИА Новости

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жильё, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия», — сообщил Румянцев на встрече банков с ЦБ, слова которого перадаёт «Интерфакс».

По его словам, в инструментарии ЦБ есть также два запасных лимита, а именно по кредитованию индивидуального жилищного строительства и другим потребительским кредитам под залог жилья. Вместе с тем Румянцев отметил, что риски в этих сегментах не несут угрозы для финансовой стабильности.

Отмечается, что ЦБ рассматривает возможность введения отдельного лимита для микрофинансовых организаций (МФО) для исключения схем обхода регулирования.

Вместе с тем лимиты на выдачу жилищных ссуд будут устанавливаться на основе показателя долговой нагрузки, первоначального взноса, а также параметра LTV (суммы кредита к стоимости обеспечения). В свою очередь подчёркивается, что срок ипотеки учитываться при этом не будет. Ограничения не коснутся военной ипотеки, а также ипотеки, выданной в новых регионах.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Центробанк России ужесточил для банков условия выдачи займов тем, у кого есть незакрытые кредиты.

Таким образом, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Как пояснил регулятор, прирост ипотеки в начале текущего года замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года. В январе выдачи жилищных кредитов составили 275 млрд рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 млрд рублей).

Всего за 2023 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

Доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале 2023 года она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную, с низким первоначальным взносом — до 20%.

Поскольку льготная ипотека касается нового жилья, резко выросли цены именно на первичном рынке, произошёл сильный их отрыв от цен вторичного рынка и разница составила 42%. У заёмщиков снизилась возможность погасить долг перед банком при продаже приобретённой в ипотеку квартиры.

Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон, который позволит россиянам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Право на установление запрета по кредитованию не будет распространяться на ипотеку, заём для покупки автомобиля, а также на образовательные кредиты с господдержкой.

Днём ранее Центробанк рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровой валюты.

Вместе с тем в Банке России рекомендовали финансовым организациям не рекламировать услуги по операциям с цифровыми валютами.