Киев, 1 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В небе над Украиной в 2024 году появятся истребители F-16. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что поставки военных самолётов пройдут в рамках предоставляемого пакета военной помощи из Нидерландов. Также Зеленский отметил, что эта страна уже активно помогает киевскому режиму с ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дания пообещала Киеву, что этим летом передаст первую партию истребителей F-16 производства США. При этом количество военных самолётов датское минобороны не назвало.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в декабре 2023 года заявила, что в случае поставок Киеву F-16 они станут законной целью для Вооружённых сил России. Дипломат подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения РФ и НАТО увеличится.

Ранее Вооружённые силы России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. Как отмечали западные СМИ, эти комплексы могут применить против американских истребителей F-16 в случае их поставки на Украину. По их версии ЗРС был разработан специально для борьбы с истребителями пятого поколения, а его ракеты способны преодолевать расстояние в более чем 600 километров. Журналисты заявили, что именно страх перед С-500 «Прометей» стал причиной отказа или задержки ряда стран предоставить Украине истребители F-16.