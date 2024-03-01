Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи ждут от мероприятия новых знакомств и позитивных эмоций, а также хотят познакомиться с традициями и культурой России. Об этом они рассказали 1 марта в беседе с «Известиями».

РИА Новости/Владимир Астапкович

Приехавший на фестиваль житель Бразилии рассказал журналистам, что очень любит Россию, русскую литературу и историю и при этом впервые посещает РФ.

«Я ожидаю много новых знакомств из многих новых стран и очень много позитивных эмоций. Мы учим новые традиции из разных стран», — рассказал в свою очередь один из участников фестиваля из Алжира.

Один из членов итальянской делегации в разговоре с журналистами отметил, что в фестивале принимают участие множество людей из разных стран, которых объединяет любовь к России.

Участник фестиваля из Молдавии в свою очередь рассказал, что рассчитывает пообщаться с людьми из разных стран и узнать много нового о России.

«Это, действительно, очень важный опыт, который ты не получишь в университете, ты не получишь его просто так сидя у себя на одном месте в своем городе. Это всегда выводит тебя немножко из зоны комфорта, с одной стороны, а с другой стороны, ты узнаёшь не просто людей, ты узнаешь культуру», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на федеральной территории «Сириус» в Сочи 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи, в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Участие в фестивале примут около 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта и прочих сфер общественной жизни. Кроме того, ожидается участие тысячи школьников (500 из России и 500 из других стран) из 78 государств мира. Фестиваль соберёт талантливых и успешных молодых людей со всего мира, отметила ранее глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Фестиваль проходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. С 10 по 17 марта пройдёт региональная программа фестиваля. Участники посетят 30 российских городов.

Фестиваль организован Росмолодежью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.