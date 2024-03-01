Дубай, ОАЭ, 1 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Российскому теннисисту, пятой ракетке мира Андрею Рублёву присудили техническое поражение в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика.

Peter Eppinger / Globallookpress.com

«Встреча была прервана в пользу Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не согласившись с его решением, и назвал его по-русски «дебилом». Рублёв был дисквалифицирован», — передает РИА Новости Спорт.

СМИ сообщает, что российский спортсмен лишился всех денежных средств и очков, заработанных на турнире. Отмечается, что его призовой фонд составляет более 2,9 млн долларов.

Как сообщает ИА Регнум, Андрея Рублёва дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае.

Во время игры с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом россиянин накричал на линейного судью. После этого другой линейный судья, который говорит по-русски, передал судье на вышке высказывания Рублёва. Она посовещалась с супервайзером, и теннисиста сняли с матча.

21 января, российский теннисист вышел в четвертьфинал Australian Open. Он одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open.

Отмечается, что Андрей Рублёв шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал восемь из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейка из 16.

7 января Рублёв стал победителем турнира TP-250 в Гонконге. В финальном матче он выиграл у представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:4.