Москва, 1 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В досрочном голосовании на выборах президента России приняло участие более половины субъектов РФ. Об этом ИА Регнум сообщили в ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ).

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Отмечается, что голосование проходит в отдалённых и труднодоступных местностях России. Так, член Совета по правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод в качестве общественного наблюдателя проводит контроль за организацией досрочного голосования в отдалённых районах Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Как отметили в НОМ, в ЯНАО в рамках досрочного голосования работают 64 участковые комиссии, которые призваны обеспечить волеизъявление коренных народов Севера, а также граждан, которые работают в регионе вахтовым способом.

Досрочное голосование организовали на территории семи районов ЯНАО, а также в посёлке Пельвож, который отнесён к Салехарду.

Вместе с тем сообщается, что главным способом проведения досрочного голосования в этом регионе является воздушный транспорт, при этом члены комиссий будут добираться к гражданам при помощи наземного транспорта.

Возле посёлка Горнокнязевск в стойбище в Приуральской тундре было организовано досрочное голосование для оленеводов, уточнили в НОМ.

«До места голосования мы добрались на вездеходе», — отметил Брод.

По его словам, были организованы настольная ширма для соблюдения тайны волеизъявления и буклет с основной информацией о кандидатах.

«Побеседовав с местными жителями, убедился, что возможность сделать свой выбор досрочно, внимание к себе со стороны избирательной комиссии они воспринимают очень позитивно, голосуют уже не первый год», — рассказал председатель НОМ.

Досрочное голосование также прошло и в отдалённых районах Якутии и Иркутской области. Так, в Республике Якутия в досрочном голосовании участие примут более 10 тысяч человек, а в Иркутской области 9200 избирателей.

В свою очередь в Республике Бурятия досрочно проголосовать собираются 4275 избирателей из девяти районов региона: Хоринского, Тункинского, Северо-Байкальского, Окинского, Муйского, Закаменского, Еравнинского, Баунтовского, Эвенкийского и Баргузинского.

Кроме того, в удалённых местах Финского залива, а именно на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлинный также было организовано досрочное волеизъявление для местных жителей с 4 по 7 марта.

«Досрочное голосование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей — это не просто предусмотренная законом возможность реализации избирательных прав граждан, но и хорошая традиция», — подытожил Брод.

В НОМ напомнили, что проголосовать досрочно с 1 марта смогу пребывающие за рубежом россияне в 45 странах мира на 67 избирательных участках.

Досрочное голосование также состоится и в новых регионах — в Запорожской и Херсонской областях.

«За Россию мы проголосовали, а теперь прослушали послание Президента и поняли, что приняли верное решение в 2022 году и готовы лично участвовать в его реализации», — отметил член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля досрочное голосование на выборах главы государства началось в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.

В тот же день досрочное голосование на выборах президента началось в Запорожской области. Первыми смогли проголосовать жители отдалённых населённых пунктов региона, а также тех городов и сёл, что находятся вблизи линии соприкосновения, и военнослужащие.

27 февраля досрочное голосование началось в Херсонской области. В избирательной комиссии региона сообщили, что применяются несколько форм голосования: в помещении, вне помещения, на придомовых территориях, а также голосование методом подомового обхода домовладений.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.