Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума в Анталье встретился с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, сообщила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (БиГ) Милорадом Додиком», — написала она в своём Telegram-канале, сопроводив запись фотографией.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик заявлял, что в 2024 году в Республике Сербской может открыться консульство России. Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.

21 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с Милорадом Додиком в Казани. Путин вручил ему орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.

16 февраля президент Республики Сербской предупредил, что Баня-Лука не согласится стать членом НАТО. Додик пояснил, что вступление энтитета в этот альянс лишит республику человечности.