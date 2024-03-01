Дубай, ОАЭ, 1 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Российского теннисиста, пятую ракетку мира Андрея Рублёва дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стал мат в адрес линейного судьи во время окончания третьего сета, сообщают журналисты.

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Отмечается, что во время игры с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом россиянин накричал на линейного судью. После этого другой линейный судья, который говорит по-русски, передал судье на вышке высказывания Рублёва. Она посовещалась с супервайзером, и теннисиста сняли с матча.

При этом сам Андрей Рублёв утверждал, что вообще не говорил с судьёй по-русски.

Как сообщало ИА Регнум 21 января, Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open. Российский теннисист одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча продолжалась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Отмечается, что Андрей Рублёв шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал восемь из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейка из 16.