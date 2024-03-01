Энергодар, Запорожская область, 1 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Энергодар, сообщили ИА Регнум в оперативных службах Запорожской области.

Александр Полегенько/ТАСС

Один из взрывов прогремел рядом с администрацией города. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Как уточнили источники ИА Регнум, сотрудники администрации и жители соседних домой эвакуированы в бомбоубежища.

29 февраля украинская армия выпустила по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке 21 снаряд натовского калибра 155 мм. Данные о пострадавших не поступали.

Как отмечала российская сторона, киевский режим продолжает наносить удары по мирному населению и гражданским объектам, тем самым подтверждая свою террористическую сущность.