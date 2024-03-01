Щецин, Польша, 1 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль въехал в группу пешеходов в городе Щецин на западе Польши. Пострадали 12 человек, сообщает 1 марта польское издание Fakt.

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ЧП случилось в центре города, на площади Родлы. Грузовик сбил людей, переходивших улицу по пешеходному переходу.

Некоторые из тех, кто пострадал, находятся в тяжёлом состоянии. В числе пострадавших, по предварительным данным, двое детей.

Водитель попытался скрыться с места происшествия и совершил столкновение с четырьмя другими автомобилями. Из-за этого пострадали по меньшей мере три человека.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года грузовик с прицепом вылетел с дороги на большой скорости в городе Дерик на юге Турции. При этом автомобиль сбил людей и врезался в несколько других машин. В результате погибли 19 человек, ещё 26 получили травмы.

В марте 2023 года в городе Суньчжан в Южной Корее небольшой грузовик с удобрениями въехал в группу людей возле здания сельскохозяйственного кооператива. Собравшиеся выбирали главу кооператива. В результате наезда автомобиля трое погибли, 17 человек получили ранения.