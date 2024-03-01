Тула, 1 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с руководителями крупнейших предприятий региона стратегические приоритеты развития, обозначенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Пресс-служба правительства Тульской области Тульский губернатор обсудил с промышленниками задачи послания президента РФ

«Именно людей труда глава нашего государства назвал истинной элитой страны. В своей речи президент в очередной раз подчеркнул, что достижение технологического суверенитета — стратегическая необходимость. Заложил фундаменты новых национальных проектов, определил новые инструменты для повышения качества жизни наших граждан и создания дополнительных возможностей для их самореализации», — сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что по многим из этих направлений в регионе выстроена системная работа и уже достигнуты серьёзные результаты.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в прошлом году экономика региона выросла более чем на 4%. Отгружен рекордный объём промышленной продукции — более чем на 1,5 трлн рублей. По этому показателю Тульская область впервые вышла на 3-е место в Центральном ФО. Введено рекордное за десятки лет количество жилья. На 17% выросла средняя заработная плата по региону и на 14,9% — собственные доходы бюджета.

Алексей Дюмин обсудил с руководителями предприятий направления дальнейшего развития региональной промышленности. Губернатор также отметил, что благодаря новому нацпроекту «Кадры» удастся ускорить решение кадрового вопроса в регионе.

Алексей Дюмин отметил вклад предприятий в развитие области. Он также поблагодарил руководителей предприятий за поддержку участников СВО и их семей.