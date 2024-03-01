Москва, 1 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Заключительные мероприятия Дней белого медведя состоятся 2 и 3 марта в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Здесь продолжится серия образовательных и развлекательных мероприятий для посетителей всех возрастов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ завершаются Дни белого медведя

Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут лекцию-путешествие для школьников «По следам белого медведя» и сыграют со всеми желающими в новую настольную игру, которая также называется «По следам белого медведя». Чтобы победить в ней, надо не только сделать удачный ход, но и правильно ответить на вопросы об обитателях Арктики.

2 марта ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева прочтёт лекции о главных обитателях Арктики: «Моржи — хранители Севера» и «Белый медведь — хозяин Арктики». 3 марта, во Всемирный день дикой природы, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев представит результаты исследований белого медведя и атлантического моржа в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ завершаются Дни белого медведя

Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из направлений экологической программы «Роснефти». Специалисты компании изучают поведение животных в дикой природе, кроме того, под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи в российских зоопарках.

Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра компании Артём Исаченко выступит с лекцией «От микроба до моржа — кого изучает «Роснефть» в Арктике?». В кинозале павильона также состоится показ документальной ленты «Хозяин Арктики», а затем пройдёт встреча с автором фильма, телевизионной ведущей Элеонорой Любимовой.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ завершаются Дни белого медведя

Также для гостей павильона выступят участники вокальной студии «МГИМО — VOICES» Московского института международных отношений (Университета) МИД России.