Москва, 1 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье. Глава государства подписал соответствующий указ.

Михаил Метцель/ТАСС Фабрис Сорлин

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц… Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми» — следует из указа главы государства.

Отмечается, что гражданство РФ вместе с Сорлиным получили его жена и девять детей.

Как сообщало ИА Регнум, с 7 января высококвалифицированным иностранным специалистам предоставляется право получения бессрочного вида на жительство в России.

В документе говорится, что ВНЖ выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России.