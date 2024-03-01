Красноярск, 1 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Красноярске завершились XII Зимние спортивные игры «Роснефти», которые проходили с 25 по 29 февраля. Более 650 спортсменов из 39 команд боролись за победу в корпоративном турнире.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Лыжные гонки

Зимние соревнования прошли в четырех видах спорта: хоккее, лыжах и биатлоне, а также в новой для игр дисциплине — кёрлинге. Победителем в общекомандном зачете стала «Ангара» Ангарской нефтехимической компании. Серебро завоевала команда «Башнефть-Добыча», бронзу — «Уфаоргсинтез».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Кёрлинг

Как отметили в пресс-службе «Роснефти», развитие спортивного движения является одним из ключевых приоритетов компании. Ежегодно проводятся летние и зимние спартакиады, спорт и здоровый образ жизни популяризируется как среди сотрудников компании, так и среди населения регионов, где действуют подразделения «Роснефти».