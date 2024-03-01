Лондон, 1 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. На Украине граждане, желавшие в 2022 году вступить в ВСУ, теперь говорят, что отказываются умирать на «войне Зеленского». Об этом написала британская газета Daily Mail.

Global Look Press

По словам автора статьи, который ссылается на рассказ своего друга с Украины, вербовщики в ВСУ сталкиваются со всё более серьёзными проблемами.

«Друзья, которые отчаянно желали вступить в ВСУ в феврале 2022 года, теперь говорят об отказе умирать в «войне Зеленского». Друзья на фронте говорят им: «Не стоит приезжать сюда, здесь царит хаос», — говорится в публикации.

Отмечается, что после провалившегося контрнаступления боевой дух украинских военных низок, и сейчас Украина переживает серьёзный кризис набора в войска, что является признаком отчаяния.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков23 января заявил, что всё больше украинцев начинают задумываться, что Киев проводит ошибочный курс, отказываясь остановить кровопролитие. Он отметил, что Зеленский делает скандальные заявления, пытаясь добиться всеобщей поддержки своих граждан, но у него этого не получается.