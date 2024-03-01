Вашингтон, 1 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Предупреждение президента России Владимира Путина о том, что действия Запада во внешней политике могут перерасти в ядерный конфликт, стало жёстким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран — членов НАТО. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

MOD Russia/Global Look Press

По словам эксперта, Путин счёл нужным чётко и недвусмысленно сказать, что Россия вправе ответить всеми возможными средствами на возможные атаки по своей территории.

«Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто ещё задавался вопросом: «Что произойдёт, если напасть на Россию?». Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных», — сказал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что из-за опасных действий и заявлений Запада может вспыхнуть конфликт с применением ядерного оружия, грозящий уничтожением цивилизации.

Он отметил, что западные политики приписывают России некие намерения с нападением на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину. Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул президент.