Голая Пристань, Херсонская область, 1 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил 1 марта губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

«Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек», — написал он.

Также он информировал, что 29 февраля в селе Коробки Каховского округа украинский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро», ранив двух человек.

В Чернянке дрон ВСУ повредил припаркованный личный автомобиль, добавил глава Херсонской области, уточнив, что в результате этой атаки никто не пострадал, нанесён только материальный ущерб.

«Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Сальдо сообщил о полной зачистке российскими военными села Крынки на левом берегу Днепра и его окрестностей. Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться на каком-нибудь из многочисленных островов в пойме Днепра.

Он выразил уверенность, что попытки киевских войск закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал. По его словам, они приведут к дополнительным потерям в рядах ВСУ.