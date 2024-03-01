Ставрополь, 1 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Ставропольским военнослужащим при заключении контракта будет выплачиваться по 200 тысяч рублей. Как рассказала министр труда и соцзащиты населения края Елена Мамонтова, закон о дополнительных меры поддержки участников СВО будет подписан ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Краевой закон о выплате в размере 200 тыс. рублей при заключении контракта подпишут на днях. Меру поддержки назначают по спискам военного комиссариата», — отметила министр. Ранее на это могли рассчитывать только добровольцы и мобилизованные, пояснила Елена Мамонтова.

Министр напомнила, что с начала спецоперации на Ставрополье ввели ряд мер поддержки участников СВО и их семей. Военнослужащие получали выплаты за госнаграды, могут рассчитывать на компенсацию детского сада и оплаты обучения для детей, а также на единовременное пособие при рождении ребёнка. Как передает «Победа26» , на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 11,5 млрд рублей.