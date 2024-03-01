Верхняя Пышма, Свердловская область, 1 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Верхней Пышме в Свердловской области четырёхмесячная девочка утонула в детской ванночке. Это произошло, когда её мать во время купания ребёнка упала в обморок, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Во время купания дочери у женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда женщина пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырёхмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — передаёт СМИ рассказ источника.

Телеканал добавляет, что родители вызвали бригаду скорой помощи, но медики оказались бессильны, так как младенец в это время был уже мёртв.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 29 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Старой Купавне Московской области обнаружили обожжённое тело подростка с расплавленным телефоном в руке. Прокуратура региона сообщила, что труп молодого человека 2006 года рождения обнаружили в квартире его бабушки.

26 февраля в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 1 января в деревне Полоное Порховского района. Для установления точной причины смерти ребёнка правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.