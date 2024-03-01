Ставрополь, 1 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Пятилетняя выживаемость онкологических больных в Ставропольском крае в прошлом году выросла на 15%. Это показатель является важным результатом лечения рака.

«Победа 26» Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов

Как рассказал глава краевого минздрава Юрий Литвинов, роста выживаемости удалось достичь за счёт ранней диагностики онкологических заболеваний. «За счёт того, что мы стали больше выявлять онкозаболевания на ранних стадиях, в прошлом году увеличили в пятилетнюю выживаемость таких пациентов на 15% по сравнению с 2020 годом. Это сотни прожитых лет за счёт вовремя начатой терапии», — разъяснил он.

На Ставрополье действует региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает «Победа 26». На эти цели из казны края направили более 36 млрд рублей. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров держит на контроле вопросы обновления спецтехники и медицинских приборов в лечебные учреждения региона. В начале февраля краевой онкодиспансер получил свыше 250 единиц высокотехнологичного оборудования.