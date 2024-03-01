Вашингтон, 1 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В проекте мирного договора между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года, допускалось членство Киева в Европейском союзе (ЕС), но исключалось его вступление в НАТО, говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), раскрывшей 1 марта детали содержания проекта соглашения.

Global Look Press

В частности, в документе, состоящем из 17 страниц, говорится, что Украине не разрешается присоединяться к военным союзам, таким как Североатлантический альянс, и никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию страны.

Российская сторона настаивала на сокращении украинской армии до определённого размера: не более 85 тысяч личного состава, количество танков сокращалось до 342, артиллерийских орудий — до 519 единиц. Дальность полета собственных украинских ракет ограничивалась 40 километрами.

Также, согласно документу, на который ссылается WSJ, Россия требовала, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах, однако Киев не подписал этот пункт договора.

Кроме того, Крым останется российским и не будет считаться нейтральным, отмечается в проекте договора.

Вместе с тем в соглашении не было пунктов по территории регионов, которые позже, в сентябре 2022 года, в результате референдумов войдут в состав России. Этот вопрос должны были обсудить главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе переговоров, однако они не состоялись.

Выполнение соглашения должны были гарантировать Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Обсуждалось включение в этот перечень также Турции и Белоруссии.

Комментируя этот материал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с 2022 года, когда Россия и Украина обсуждали проект мирного договора, территориальные и юридические реалии изменились.

Песков не уточнил, является ли опубликованный американским изданием текст подлинным, отметив при этом, что в Кремле не хотели бы публиковать этот документ. Переговорный процесс весной 2022 года был прекращён по решению Киева, напомнил также представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, переговоры представителей России и киевского режима проходили в Турции весной 2022 года. Украинские представители парафировали документ, Россия в соответствии с договорённостями отвела войска из Киевской области, однако вслед за этим Киев вышел из переговорного процесса, рассказал ранее президент Владимир Путин, показав подписанный на переговорах документ.

25 ноября лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. По его словам, в эту ситуацию вмешался Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший Киев не подписывать никаких соглашений с Россией.

В свою очередь бывший премьер-министр Британии, находившийся на этом посту с 2019 по 2022 год, выступил с утверждением, что он непричастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он назвал информацию о своей причастности к срыву переговоров «полным бредом» и «российской пропагандой».

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.