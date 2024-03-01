Лондон, 1 марта, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по целям на территории России, сообщило 1 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные информированные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, британские министры и высокопоставленные чиновники неоднократно «давали понять» Берлину, что ВСУ остро нуждаются в этих поставках. Кроме того, представители Великобритании в связи с отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять Киеву эти ракеты предлагали разного рода «компромиссы».

Одним из таких компромиссов могла стать сделка по обмену вооружениями, в рамках которой Великобритания предложила предоставить Киеву ракеты Storm Shadow, а Берлин — компенсировать Лондону образовавшийся дефицит собственными дальнобойными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее парламент Германии утвердил резолюцию о передаче Киеву дальнобойных ракет, не указав в документе, что речь идёт именно о Taurus. В свою очередь, Шольц несколько раз заявлял о нежелании передавать ВСУ эти ракеты, отмечая, что он опасается возможного их использования для ударов по целям на территории России. Для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено, заявлял Шольц.

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС России по заводам в Германии, где эти ракеты производят, будут соответствовать международному праву, отметил ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором те обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту ракетами Taurus в случае их передачи ВСУ. При этом офицеры предполагали обратиться за помощью для подготовки удара к Вооружённым силам Великобритании.