Москва, 1 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. К доследственной проверке Qiwi-банка, лишённого лицензии на проведение операций, приступила ФСБ России в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём. Об этом сообщили 1 марта источники, знакомые с ситуацией вокруг банка.

Кирилл Зыков/РИА Новости

По словам одного из них, сотрудники управления «К» ФСБ проводят проверку по заявлению Центробанка. Поводом для неё стали, в числе прочего, участившиеся телефонные и IT-мошенничества со стороны находящихся на Украине злоумышленников.

Один из сооснователей банка Сергей Солонин отказался от комментариев и отметил, что «всё продано» в результате сделки, подготовка к которой заняла полтора года, сообщает РБК.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 21 февраля отозвал у Qiwi-банка лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В банке назначена временная администрация, её функции возложены на АСВ.

После отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы Qiwi в Москве, а также платёжные сервисы группы, включая «Киви кошелёк». Прекратили работу и офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В ЦБ также заявили, что Qiwi-банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг.