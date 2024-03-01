Вашингтон, 1 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что российские военные осуществили большой прогресс за время украинского конфликта, их нельзя недооценивать. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.

Александр Река/ТАСС

«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать», — приводит издание слова Джорджа.

Он также отметил способность российской армии адаптироваться и её прогресс в области беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по словам военного, Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы РФ лишили украинские войска возможности эффективно применять беспилотные летательные аппараты, продолжая уничтожать операторов дронов. Он подчеркнул, что российские военные смогли максимально быстро адаптироваться к массовому применению беспилотников Вооружёнными силами Украины.

Ранее полковник ВСУ Иван Павленко заявил, что массовое производство и использование Россией беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции стало большой угрозой для украинских войск. Отмечается, что Украина значительно отстала от РФ в вопросе эффективности средств радиоэлектронной борьбы, что привело к ещё большей неспособности ВСУ противостоять российским БПЛА.