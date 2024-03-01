Сочи, Краснодарский край, 1 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. На Федеральную территорию «Сириус» в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи прибыли 20 тыс. человек из 180 стран мира. Он будет длится семь дней.

ТАСС/Владимир Смирнов

Для участников фестиваля подготовили большую программу с множеством проектов. Помогать им будут 5 тыс. волонтёров, которые также представляют разные государства.

«В первую очередь это эмоции — я очень эмоциональный человек, а также знакомства. Организаторы хотят показать участникам, какая Россия гостеприимная страна», — поделился эмоциями волонтёр из Сирии Варинта Шайхуан с «Известиями».

Впервые на Всемирный фестиваль молодежи в «Сириус» приехали участники из новых российских регионов. Для них это, помимо прочего, ещё и возможность рассказать сверстникам со всего мира о том, что происходило на их малой родине, сообщает СМИ.

«Мы можем в свободной форме рассказать обо всём, что было 10 лет назад, как всё начиналось, как мы жили. Это хорошая возможность для нас всё-таки рассказать правду», — отметил волонтёр из Луганской Народной Республики Владислав Горбатюк.

Как сообщало ИА Регнум, На Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» пройдёт специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Её участниками станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров сообщил, что на мероприятии соберутся 1000 одарённых учащихся из 78 стран. По его словам, созданные ребятами проекты станут проводником мирных инициатив РФ, которые обеспечат строительство справедливого будущего для всех стран и континентов. Программа также направлена на поддержку талантливой молодёжи, воспитание профессиональных и ответственных лидеров России и мира.

Сообщается, что всего заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор прошли 500 участников.