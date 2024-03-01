Москва, 1 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Долгое время в обществе торжествовало ложное понимание элитарности, которое было принято измерять размерами материального благополучия. Но настали другие времена, и программа «Время героев» призвана дать карьерные перспективы настоящей элите — тем, кто сегодня сражается на фронтах спецоперации. Настало их время.

Tsitsagi Nikita/ Global Look Press

Именно в этом смысле следует понимать слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию, посвящённые героям, проявившим себя в зоне боевых действий на Украине и в тылу. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум доцент Финансового университета, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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Эксперт отметил, что впервые в истории современной России на самом высоком уровне прозвучали слова, которые чётко указывают, кто на самом деле является элитой страны, и окончательно лишают претензий на эту роль тех, кто многие годы, начиная с 1990-х, считал себя элитой.

«Те, кто набил себе полные карманы государственным добром, привыкли считать себя высшими существами и сидят в Лондоне, обеспечивая себе комфорт и уют, — отметил Данилин. — А зачастую вообще замешаны в предательской деятельности».

Но не всё измеряется в деньгах и их количестве. Настоящая элита — это совсем другие люди. И сейчас настало их время.

«Те, кто направляет своё благосостояние, свои эмоции и чувства на службу Родине, кто жертвует ради неё жизнью, — конкретизировал собеседник ИА Регнум. — Конечно, это в первую очередь военнослужащие. Те, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает нашу безопасность, честно отдаёт свой гражданский долг на поле боя. Конечно, это и волонтёры, помогающие фронту. Причём в их числе есть как работники заводов и предприятий, так и бизнесмены. Достойных людей в целом очень много».

Именно для людей, доказавших свою приверженность Отчизне, необходимо создавать дополнительные кадровые лифты, отметил Данилин. Чтобы дать возможность продвигаться не только по военной службе.

«Но и чтобы свою любовь к родине они могли реализовать на других направлениях, получая поддержку со стороны государства», — уточнил эксперт.

Именно для этого создаётся программа «Время героев». Она предполагает создание кадрового лифта управленцев, которые получили опыт на фронте. Такими могут быть, в том числе, достаточно молодые люди.

«Это могут быть люди, которые лишь взводом командуют, но имеют опыт управления», — пояснил Данилин.

За историческими примерами далеко ходить не надо, отметил эксперт. Так, в Российской империи боевой офицер становился и образом для подражания, и получал серьёзные перспективы кадрового роста. Сегодня для того, чтобы слова могли вылиться в нечто большее, создаётся большая серьёзная система кадрового продвижения лучших представителей российского общества.

Президент России в послании Федеральному собранию от 29 февраля призвал в будущем доверить управление страной героям спецоперации — тем, кто сегодня самоотверженно отстаивает интересы России на поля боя. По словам главы государства, именно они в дальнейшем должны занять ведущие позиции в руководстве регионами, предприятиями и проектами.

«Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Им можно передать в будущем и доверить Россию», — заявил Путин.

Он уточнил, что уже с 1 марта участники спецоперации могут подать заявления для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы «Время героев».

Сайт новой кадровой программы «Время героев» (времягероев.рф) начал работу в 18:00 мск. Программа реализуется по поручению Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности. В роли наставников выступят руководители администрации президента, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны. Целью программы является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости. В проекте «Время героев» смогут участвовать военнослужащие, находящиеся в настоящее время в зоне СВО. Для них будут открыты центры дистанционной оценки, куда они смогут приехать, чтобы подать заявку на поступление. Для участия в проекте военнослужащим необходимо будет заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и написать эссе, а также при необходимости пройти собеседование.