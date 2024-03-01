Москва, 1 марта, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Новые национальные проекты, о которых объявил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию, помогут преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Alexander Legky/Global Look Press

Президент обозначил два важных вызова для России: вызов суверенитету и вопросы демографии. Новые национальные проекты направлены на решение демографической проблемы, отметил депутат.

По его словам, результаты работы в рамках национальных проектов оказалась очень успешными, и такой формат работы удобен как для губернаторов регионов, так и для федерального центра.

В рамках национального проекта «Семья» будут реализованы многочисленные льготы, связанные с ипотекой, продлением материнского капитала и увеличением пособий. Эти меры направлены на поддержку семей и искоренение бедности в многодетных семьях, уточнил Матвейчев.

В рамках нацпроекта «Молодёжь России» будут строиться и развиваться студенческие кампусы, где смогут проживать молодые семьи студентов, обучающихся в аспирантуре и магистратуре. Также будут запущены программы по здоровому образу жизни, добавил он.

«Программы для молодёжи будут расширяться, они будут связаны с кадровыми лифтами, трудоустройством и получением рабочих профессий. Для реализации проекта будут подключены российские корпорации, бизнес, чтобы они трудоустраивали у себя молодёжь и встраивали молодых специалистов в производственные цепочки», — отметил депутат.

Матвейчев также подчеркнул важность нацпроекта «Кадры», в рамках которого будет осуществляться ремонт профтехучилищ и колледжей, в которых учащихся будут обучать работе на современных машинах, станках. По его словам, этот проект тесно связан с нацпроектом «Молодёжь России».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» касается пожилых людей и направлен на увеличение их продолжительности жизни. В его рамках будут разрабатываться программы по профилактике различных заболеваний. Центры, которые борются с раком, диабетом и и другими болезнями, будут оснащаться современным оборудованием, добавил депутат.

В рамках нацпроекта «Экономика данных» будут созданы цифровые платформы, которые будут похожи на портал «Госуслуги». Эти платформы будут охватывать все сферы деятельности и помогут людям получать информацию о положенных им льготах и подавать заявления на их получение, не выходя из дома, уточнил заместитель председателя комитета Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи. Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране. Российский лидер также анонсировал пять новых нацпроектов, которые запустят в России.

Как отметила зампред Госдумы и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, послание президента в частности отразило принцип, когда с каждым последующим ребёнком усиливаются меры семейной поддержки. ЕР намерена оперативно обеспечить решения по реализации нацпроекта «Семья» и уже проводит в регионах мониторинг мер поддержки.

В свою очередь депутат ГД Шамсаил Саралиев указал, что безусловно, продолжится масштабная работа по повышению уровня жизни, по поддержке экономики и бизнеса, развитию туризма и других сфер жизни.

«Но главное, что сегодня мы услышали от нашего лидера: «Верю в нашу победу, успехи и в будущее России». Такое же мнение разделяют миллионы наших граждан. Вперёд к Победе!» — добавил он.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2023 года на Всемирном русском народном соборе заявил, что сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась России, невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье. Он также заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Президент напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.