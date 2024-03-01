Берлин, 1 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ обладают всеми возможностями для прорыва фронта в зоне специальной военной операции, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF.

David Young/Global Look Press

«Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. Украинским войскам придётся отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу», — сказал Райснер.

Он подчеркнул, что для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация, при которой они не могут отражать атаки российской армии из-за острой нехватки боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 февраля бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко заявил: украинские войска, после того как они ушли из Авдеевки, ждёт эффект домино, если они не будут получать оружие и помощь от Запада.

Украинские войска будут продолжать отступать из-за проблем в поступлении помощи от Запада, заявил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко. Он добавил, что наступление российской армии будет продолжаться.

После освобождения города Авдеевки в ДНР российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, написал портал Business Insider. Отмечается, что ВС России продолжают оказывать давление на ВСУ после освобождения одного из ключевых городов.