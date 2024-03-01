Москва, 1 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Озвучивший Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов был очень талантливым человеком, но имел трудный характер. Об этом заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку, рассказала 1 марта «Газете.Ru».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Артист Игорь Капатов скончался 29 февраля в возрасте 70 лет из-за осложнений после операции на сердце.

«Он был очень талантливым человеком, очень жалко его. Он был с немножко трудным характером, но это всё оправдывалось его талантом», — сказала Голубенцева.

По её словам, она «немножечко терзала» Капатова, но он всегда относился к ней с большим уважением. Мишутку в исполнении артиста она назвала замечательным, но сложным в общении. Медвежонка иногда приходилось ставить на место.

«Но сейчас говорить об этом очень смешно, потому что можно было терпеть его сложный характер за счёт таланта», — призналась артистка и добавила, что воспоминания о Капатове у неё всё равно хорошие.

Как сообщало ИА Регнум, вдова Игоря Капатова рассказала, что у артиста были заболевания сердечно-сосудистой системы, а незадолго до смерти он перенёс операцию на сердце. Потом, по её словам, «случилась какая-то инфекция».

Игорь Капатов окончил Горьковское театральное училище искусств, служил в Башкирском государственном театре кукол и Государственном академическом русском драматическом театре. В детском шоу «Спокойной ночи, малыши!» он озвучивал Мишутку с 2001 года.