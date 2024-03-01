Москва, 1 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе. Об этом 1 марта сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

«В ходе беседы были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Фидан также провели «сверку часов» по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лавров встретился с Фиданом в Анталье. Фото двух министров опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 марта Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.