Москва, 1 марта, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Документ был опубликован 1 марта в электронной базе нижней палаты парламента.

ТАСС/Михаил Метцель

Сейчас по закону получение материнского капитала ограничивается датами рождения или усыновления с 1 января 2007 по 31 декабря 2026 года, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

«Таким образом, в случае рождения ребенка после 31 декабря 2026 года, предположительно, право на материнский (семейный) капитал возникать не будет. Представляется необходимым сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», — сказано в документе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что программу выплат материнского капитала в России продлят «как минимум» до 2030 года.

Правительство регулярно индексирует размер материнского капитала, отметил также президент. Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, она превысит 570 млрд рублей в год, заявила позднее вице-премьер Татьяна Голикова.

Министр труда Антон Котяков 16 января анонсировал рост размера материнского капитала с февраля 2024 года и уточнил, что уже получившим выплату при рождении первенца россиянам при рождении второго ребёнка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

25 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об индексации с 1 февраля более 40 различных пособий и повышении размера материнского капитала. Он составит около 630 тыс. рублей на первого и около 834 тыс. на второго и последующих детей.