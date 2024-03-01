Москва, 1 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Структуру себестоимости российских вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции нужно оптимизировать в ближайшее время, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании группы по ценообразованию продуктов для ВС РФ, видеозапись которого опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Global Look Press

«В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции», — сказал он участникам совещания.

Зампред Совбеза отметил, что для решения поставленных задач будут принять все необходимые меры, включая контрольные выезда на предприятия.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы.

В этот же день зампред Совбеза призвал обеспечить российскую армию зенитными ракетами в достаточной степени. По мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет возрастать, отметил он.

Медведев также сообщил, что докладывал президенту Владимиру Путину о производстве систем ПВО и получил от него некоторые указания. Министерство обороны и правительство также регулярно информируют президента об обеспеченности ВС РФ востребованными вооружениями, отметил он.