Белгород, 1 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ около 14:30 мск 1 марта сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Министерства.

Ранее ведомство сообщало, что около 13:30 мск над территорией Белгородской области были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа. Ещё один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией того же региона около 12:00 мск.

Кроме того, в ночь на 1 марта над территорией Белгородской области был уничтожен ещё один дрон ВСУ, а над территорией Нижегородской области — перехвачены три беспилотника противника, сообщало также Минобороны.

Уничтожение украинских беспилотников над Дзержинском в Нижегородской области произошло без последствий, сообщал мэр города Иван Носков. В ночь на 1 марта средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника ВСУ самолётного типа, пытавшихся атаковать территорию промзоны Дзержинска, рассказал он.

Жертв и разрушений в результате инцидента нет. Сотрудники экстренных служб работают на месте событий, промышленные объекты функционируют в штатном режиме. В Нижегородской области сосредоточены важнейшие промышленные объекты, а средства РЭБ эффективно отвечают на попытки атак с воздуха, отметил также Носков.