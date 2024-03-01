Москва, 1 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Гибридная война против российского народа, которую развязал Запад, идёт полный ходом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя запись переговоров офицеров Германии о том, чтобы ударить по Крымскому мосту.

ТАСС/Александр Щербак

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идёт полный ходом, — написала она.

Российский дипломат выложила фрагмент переговоров немецких военных — начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартца и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедта от 19 февраля 2024 года.

«Я хотел бы ещё сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлётной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — цитируется высказывание Фенске.

При этом, во время переговоров по планированию ударов по территории России высокопоставленные военные ФРГ призывают коллег избегать фраз, которые бы могли выдать их участие.

«Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но, если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, — это уже участие», — приводится часть цитаты начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

Официальный представитель МИД РФ сделала отсылку на то, что полные текст переговоров немецких военных о планах нанести удары по территории России можно прочесть у главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Как сообщалоИА Регнум, в ходе этих переговоров 19 февраля представители Вооружённых сил Германии обсуждали возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

«Нам нужно разделить всё на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?», — спросил Грефе.

Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.