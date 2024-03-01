Вашингтон, 1 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Украина не вправе требовать от США бесконечную помощь и жаловаться на недостаток поддержки. Об этом бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил в опубликованной 29 февраля статье для журнала American Conservative.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, продолжающийся военный конфликт разрушает будущее Украины. Украинцы могут воевать хоть вечно, но они не должны рассчитывать при этом на США.

«Но они не имеют права на американскую поддержку в этом. Вашингтон потратил два года на финансирование военных действий», — написал Бэндоу и подчеркнул, что Вашингтону пора сосредоточиться на достижении мира.

Как сообщало ИА Регнум, в январе подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американским властям следует прекратить поддержку Киева и начать мирный процесс, чтобы завершить военный конфликт.

Газета Politico в феврале отмечала, что на фоне военных неудач ВСУ давление на международное сообщество с призывом начать переговоры с Россией только возрастёт, хотя Польша и прибалтийские страны выступят против любых попыток мирного урегулирования конфликта.

В целом на Западе стали чаще выходить публикации об усталости США и ЕС от конфликта на Украине и ослаблении поддержки киевского режима. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией и то, чем Украина готова пожертвовать.